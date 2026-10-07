ТАСС: средний размер пенсии в Москве в августе составил 27,3 тысячи рублей

Средний размер пенсии в Москве в августе составил 27,3 тысячи рублей ТАСС: средний размер пенсии в Москве в августе составил 27,3 тысячи рублей

Москва7 окт Вести.В августе 2026 года средняя пенсия в Москве достигла 27 331 рубля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные статистики.

В публикации отмечается, что в Санкт-Петербурге этот показатель был еще выше и составил более 27,8 тысячи рублей.

В целом по России средний размер пенсионного обеспечения в том же месяце равнялся 25 469 рублям, пишет агентство.

Ранее также сообщалось, что в РФ зафиксирована разница в 22 тысячи рублей между средними пенсиями работающих россиян в разных регионах.