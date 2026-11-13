Соцфонд: в 2027 году надбавка к пенсии по уходу достигнет 1,5 тыс. рублей

Соцфонд: надбавка к пенсии по уходу достигнет 1,5 тыс. рублей в 2027 году Соцфонд: в 2027 году надбавка к пенсии по уходу достигнет 1,5 тыс. рублей

Москва13 ноя Вести.В 2027 году размер надбавки к пенсии по уходу за пожилыми людьми старше 80 лет и с 1-й группой инвалидности возрастет до 1,5 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба Социального фонда России.

Одновременно со страховыми пенсиями в феврале на 6,8% будет повышена надбавка к пенсии по уходу за пожилыми людьми, достигшими 80 лет, и пенсионерами с первой группой инвалидности. 1 февраля сумма надбавки для них увеличится до 1,5 тыс. рублей в месяц говорится в сообщении на сайте фонда

Ранее сообщалось, что в России изменится порядок начисления пенсий с 2027 года, индексация пройдет в два этапа впервые за последние 8 лет. Gервый этап начнется 1 февраля, второй - 1 апреля.