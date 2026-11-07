Стало известно, в каких регионах России размер пенсии выше 35 тысяч рублей Средняя пенсия работающих пенсионеров превышает 35 тыс. руб. в трех регионах РФ

Москва7 ноя Вести.Работающие пенсионеры в Чукотском и Ненецком автономных округах, а также в Магаданской области получают в среднем более 35 тысяч рублей, передает РИА Новости со ссылкой на данных Социального фонда России.

Работающие жители Чукотского автономного округа в среднем получили в сентябре 2026 года пенсию в размере 39 647 рублей​​​. В Ненецком автономном округе - 36 133 рубля, в Магаданской области - 35 065 рублей следует из данных Соцфонда

Ранее сообщалось, что Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий конвертацию накопительной части пенсии граждан в Программу долгосрочных сбережений.