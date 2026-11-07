Москва7 нояВести.Работающие пенсионеры в Чукотском и Ненецком автономных округах, а также в Магаданской области получают в среднем более 35 тысяч рублей, передает РИА Новости со ссылкой на данных Социального фонда России.
Работающие жители Чукотского автономного округа в среднем получили в сентябре 2026 года пенсию в размере 39 647 рублей. В Ненецком автономном округе - 36 133 рубля, в Магаданской области - 35 065 рублейследует из данных Соцфонда
Ранее сообщалось, что Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий конвертацию накопительной части пенсии граждан в Программу долгосрочных сбережений.