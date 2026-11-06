Кабмин внес в Думу законопроект о конвертации пенсионных накоплений в ПДС

Законопроект об управлении пенсионными накоплениями внесли в Госдуму Кабмин внес в Думу законопроект о конвертации пенсионных накоплений в ПДС

Москва6 ноя Вести.Правительство России внесло в Государственную думу РФ законопроект, предусматривающий конвертацию накопительной части пенсии граждан в Программу долгосрочных сбережений (ПДС), сообщила пресс-служба Минфина РФ на официальном сайте.

Новые правила начнут действовать с 1 апреля 2027 года. Уже назначенные накопительные пенсии будут выплачиваться на прежних условиях.

Изменения не затрагивают страховую пенсию, назначаемую и выплачиваемую Социальным фондом России, порядок учета индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и трудового стажа остается прежним… При переводе накоплений в ПДС не только обеспечивается сохранение всех прав и гарантий для граждан, но и предоставляются дополнительные возможности по распоряжению накопленными средствами и созданию долгосрочных сбережений напомнили в ведомстве

Ранее издание РБК сообщало, что законопроект о конвертации пенсионных накоплений граждан в ПДС находится на завершающей стадии подготовки.