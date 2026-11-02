Москва2 нояВести.Министерство финансов России разработало законопроект, предполагающий перевод пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.
Согласно документу, отметили журналисты, пенсионные накопления (в том числе "молчунов") будут автоматически конвертированы в программу долгосрочных сбережений, которая была запущена в 2024 году.
По информации издания, внести соответствующий законопроект в Государственную думу планируют в начале ноября текущего года. При этом вступление нововведений в силу ожидается в 2027 году.
Под "молчунами", как уточняется, понимаются граждане, которые никогда не подавали заявлений о переводе своих накопительных пенсий в НПФ или частные управляющие компании. По данным на начало 2026 года, в СФР держали свои пенсионные накопления 36,5 млн россиян-"молчунов".