В РФ могут изменить правила расчета накопительной пенсии В России могут измениться правила расчета накопительной пенсии

Москва2 ноя Вести.Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект об установлении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2027 год на уровне 270 месяцев, или 22,5 года, сообщают "Известия". Профильный комитет ГД рекомендовал принять документ в первом чтении.

Ожидаемый период выплаты - это количество месяцев, на которое делится общая сумма пенсионных накоплений гражданина при определении размера ежемесячной накопительной пенсии. При этом 270 месяцев, установленные в законопроекте не означают, что пенсию будут выплачивать только в течение 22,5 года. Накопительная пенсия назначается пожизненно, поэтому ее получение пенсионером не прекращается автоматически после истечения расчетного периода.

Продолжительность ожидаемого периода определяют на основании статистических данных о продолжительности жизни мужчин в возрасте 60 лет и женщин в возрасте 55 лет следует из пояснительной записки к законопроекту

Если в 2027 году показатель сохранится на уровне 270 месяцев, то при накоплениях, например, в размере 540 тыс. рублей расчетная ежемесячная выплата составит 2 тыс. рублей. При наличии 810 тыс. рублей накоплений она составит 3 тыс. рублей, а при сумме 1 млн рублей - примерно 3704 рубля в месяц. Однако такие расчеты носят предварительный характер, поскольку фактический размер ежемесячной выплаты зависит не только от общей суммы накоплений, но и от времени обращения за назначением пенсии.

Если документ пройдет необходимые стадии голосования в Госдуме, то он вступит в силу с 1 января 2027 года.