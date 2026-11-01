Стало известно, сколько в России пенсионеров Число пенсионеров в РФ превысило 40,5 млн

Москва1 ноя Вести.Число пенсионеров в России на 1 сентября 2026 года превысило 40,5 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости.

По информации учреждения, на учете в системе Соцфонда на эту дату состояли 40,519 млн пенсионеров.

Средний размер пенсии у работающих и неработающих россиян в сентябре 2026 года составил 25 469 рублей. Для сравнения, в сентябре 2025 года средняя пенсия этих категорий пенсионеров составляла 23 520 рублей.

Ранее стало известно, что с 1 ноября Социальный фонд России пересчитает ежемесячные доплаты к пенсиям членам экипажей гражданской авиации и сотрудникам угольной отрасли.