С 1 ноября надбавку к пенсии пересчитают угольщикам и членам экипажей самолетов

Соцфонд пересчитает надбавки к пенсии угольщикам и членам экипажей самолетов С 1 ноября надбавку к пенсии пересчитают угольщикам и членам экипажей самолетов

Москва1 ноя Вести.С 1 ноября Социальный фонд РФ проведет перерасчет ежемесячной надбавки к пенсии для членов экипажей гражданских самолетов и работников угольной промышленности. Об этом сообщила РИА Новости доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.

Корректировка происходит автоматически четыре раза в год - в феврале, мае, августе и ноябре. Перерасчет проводится без заявления, обращаться никуда не нужно уточняется в публикации

Эксперт пояснила, что размер надбавки зависит от заработка и стажа конкретного работника, а также от объема взносов работодателя. При этом сумма может как вырасти, так и уменьшиться.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября также будет проведен перерасчет выплат некоторым категориям пенсионеров, в том числе по старости и инвалидам.