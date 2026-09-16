Юрист Одинцов: летчикам и шахтерам могут повышать пенсии четырежды в год

Эксперт рассказал, кому положено повышение пенсии четыре раза в год Юрист Одинцов: летчикам и шахтерам могут повышать пенсии четырежды в год

Москва16 сен Вести.Право на повышение доплат к пенсии четырежды в год имеют бывшие сотрудники летных экипажей гражданской авиации, а также некоторые категории работников угольной промышленности, сообщило РИА Новости со ссылкой на кандидата юридических наук, доцента кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института РУДН Станислава Одинцова.

Ежеквартальные корректировки специальной доплаты установлены только для бывших членов летных экипажей гражданской авиации и для отдельных работников угольной промышленности сказал эксперт

Он уточнил, что повышения происходят в начале февраля, мая, августа и ноября и зависят ​​​от страховых взносов, перечисленных предприятиями в Соцфонд за предыдущий квартал.