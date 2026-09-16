Москва16 сенВести.Право на повышение доплат к пенсии четырежды в год имеют бывшие сотрудники летных экипажей гражданской авиации, а также некоторые категории работников угольной промышленности, сообщило РИА Новости со ссылкой на кандидата юридических наук, доцента кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института РУДН Станислава Одинцова.
Ежеквартальные корректировки специальной доплаты установлены только для бывших членов летных экипажей гражданской авиации и для отдельных работников угольной промышленностисказал эксперт
Он уточнил, что повышения происходят в начале февраля, мая, августа и ноября и зависят от страховых взносов, перечисленных предприятиями в Соцфонд за предыдущий квартал.