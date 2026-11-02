В РФ создадут фонд для управления пенсионными накоплениями "молчунов" В России создадут специальный фонд для управления средствами "молчунов"

Москва2 ноя Вести.Законопроект об автоматическом переводе пенсионных накоплений граждан в Программу долгосрочных сбережений (ПДС) находится на завершающей стадии подготовки. На этой неделе документ рассмотрит правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщает РБК со ссылкой на два источника.

Внести инициативу в Госдуму планируется в начале ноября 2026 года, а новые правила могут вступить в силу в 2027-м, отмечается в публикации.

В Минфине изданию уточнили, что законопроект предусматривает перевод пенсионных накоплений в ПДС с 1 апреля 2027 года "в силу закона".

Инициатива затронет в том числе так называемых "молчунов" – россиян, которые не выбирали управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд для инвестирования своих накоплений.

Сообщается, что для реализации механизма планируется создать специальный "уполномоченный фонд". Он будет централизованно управлять пенсионными накоплениями застрахованных лиц, средства которых формировались в Социальном фонде России (в основном "молчуны").