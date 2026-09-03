Почти 593 тысячи россиян смогут получить пенсионные накопления единовременно Средняя единовременная выплата пенсионных накоплений превысит 119 тысяч

Москва3 сен Вести.Единовременную выплату пенсионных накоплений в 2027 году смогут получить почти 593 тысячи граждан РФ, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные федерального бюджета России на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

Средний размер единовременной выплаты пенсионных накоплений в 2027 году превысит 119 тысяч рублей. Согласно документу, получателями соответствующей выплаты станут 592,9 тысячи человек написали в пресс-службе

Годом позже выплату смогут поучить 574 тысячи человек, ее средний размер составит 113,5 тысячи рублей.