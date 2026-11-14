Соцфонд: средняя пенсия более 30 тысяч рублей отмечена в 12 регионах РФ

Пенсионеры 12 регионов России получают выплаты более 30 тысяч рублей Соцфонд: средняя пенсия более 30 тысяч рублей отмечена в 12 регионах РФ

Москва14 ноя Вести.Средний размер пенсионного обеспечения более 30 тысяч рублей в октябре 2026 года зафиксирован в 12 субъектах РФ, передает ТАСС со ссылкой на данные статистики.

Средняя пенсия свыше 30 тысяч рублей среди работающих и неработающих пенсионеров в октябре 2026 года отмечена в Чукотском (42,2 тыс. рублей) и Ненецком автономных округах (39 тыс. рублей), Магаданской области (37,8 тыс. рублей) следует из документа

А также Карелии (31,1 тыс. рублей), Коми (32,4 тыс. рублей), Архангельской (31,8 тыс. рублей), Мурманской (34,4 тыс. рублей), Сахалинской областях (33,9 тыс. рублей), Ханты-Мансийском (37,2 тыс. рублей) и Ямало-Ненецком автономных округах (36,6 тыс. рублей), Якутии (33,8 тыс. рублей), Камчатском крае (37,7 тыс. рублей).

Ранее стало известно, что некоторые пенсионеры в России получат выплаты за январь 2027 года досрочно. Речь идет о тех гражданах, кому пенсию перечисляют или выдают на руки в первых числах каждого календарного месяца.

Кроме того, в Соцфонде пояснили, как увеличится в 2027-м средний размер страховой пенсии.