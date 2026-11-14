Москва14 нояВести.Средний размер пенсионного обеспечения более 30 тысяч рублей в октябре 2026 года зафиксирован в 12 субъектах РФ, передает ТАСС со ссылкой на данные статистики.
Средняя пенсия свыше 30 тысяч рублей среди работающих и неработающих пенсионеров в октябре 2026 года отмечена в Чукотском (42,2 тыс. рублей) и Ненецком автономных округах (39 тыс. рублей), Магаданской области (37,8 тыс. рублей)следует из документа
А также Карелии (31,1 тыс. рублей), Коми (32,4 тыс. рублей), Архангельской (31,8 тыс. рублей), Мурманской (34,4 тыс. рублей), Сахалинской областях (33,9 тыс. рублей), Ханты-Мансийском (37,2 тыс. рублей) и Ямало-Ненецком автономных округах (36,6 тыс. рублей), Якутии (33,8 тыс. рублей), Камчатском крае (37,7 тыс. рублей).
Ранее стало известно, что некоторые пенсионеры в России получат выплаты за январь 2027 года досрочно. Речь идет о тех гражданах, кому пенсию перечисляют или выдают на руки в первых числах каждого календарного месяца.
Кроме того, в Соцфонде пояснили, как увеличится в 2027-м средний размер страховой пенсии.