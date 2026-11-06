Неработающие пенсионеры в 13 регионах РФ получают более 30 тысяч рублей в месяц

Стали известны регионы России с пенсиями свыше 30 тысяч рублей Неработающие пенсионеры в 13 регионах РФ получают более 30 тысяч рублей в месяц

Москва6 ноя Вести.Выплата у неработающих пенсионеров более 30 тысяч рублей в сентябре 2026 года зафиксирована в 13 субъектах России, передает ТАСС со ссылкой на данные статистики Соцфонда РФ.

Средняя пенсия свыше 30 тысяч рублей среди неработающих пенсионеров в сентябре 2026 года отмечена на Чукотке (43,9 тыс. рублей). Ненецком АО (40,1 тыс. рублей) Камчатском крае (39,4 тыс. рублей) говорится в документе

Кроме того, более 30 тысяч рублей в месяц получают пенсионеры Карелии, Коми, Сахалина, Якутии, Мурманской, Архангельской, Магаданской областей, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО, а также в Хабаровском крае.

Ранее Соцфонд России раскрыл необходимый для пенсии по старости в 2027 году возраст.