Более 90% россиян выберут прибавку к зарплате вместо корпоративных пенсий

Опрос показал отношение россиян к корпоративным пенсиям Более 90% россиян выберут прибавку к зарплате вместо корпоративных пенсий

Москва22 ноя Вести.Более 90% сотрудников в России предпочтут получить дополнительные выплаты к зарплате вместо корпоративных пенсий, говорится в исследовании сервиса Dream Job, которое есть у РИА Новости.

Исследование проводилось в сентябре 2026 года, в нем принимали участие 1,2 тысячи человек.

Аналитики выяснили, что 92% опрошенных предпочли бы прибавку к зарплате вместо равного по сумме взноса работодателя в пенсионную программу приводит агентство слова основателя и гендиректора сервиса Бориса Курбатова

Он подчеркнул, что в целом, у россиян положительное отношение к таким инициативам сохраняется.