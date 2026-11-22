Москва22 нояВести.Более 90% сотрудников в России предпочтут получить дополнительные выплаты к зарплате вместо корпоративных пенсий, говорится в исследовании сервиса Dream Job, которое есть у РИА Новости.
Исследование проводилось в сентябре 2026 года, в нем принимали участие 1,2 тысячи человек.
Аналитики выяснили, что 92% опрошенных предпочли бы прибавку к зарплате вместо равного по сумме взноса работодателя в пенсионную программуприводит агентство слова основателя и гендиректора сервиса Бориса Курбатова
Он подчеркнул, что в целом, у россиян положительное отношение к таким инициативам сохраняется.