КП: более половины опрошенных россиян работают в женских коллективах

Опрос показал, сколько россиян работают преимущественно с женщинами КП: более половины опрошенных россиян работают в женских коллективах

Москва2 ноя Вести.Большинство опрошенных россиян работает в преимущественно женских коллективах. Об этом свидетельствуют результаты опроса KP.RU.

Согласно опубликованным данным, 58% респондентов сообщили, что в их рабочих коллективах женщин больше, чем мужчин.

При этом отношение респондентов к такому соотношению сотрудников оказалось неоднозначным. Большинство участников в комментарии назвало женские коллективы приятными.

С мужчинами гораздо легче – они не завидуют, не ревнуют, не сплетничают, просто работают, а тетям некогда работать – им поболтать, посплетничать надо заявила при этом одна из участниц опроса

В то же время 31% опрошенных работает преимущественно в мужских коллективах, где женщин немного или нет вовсе.

Еще 10% участников отметили, что в их организациях число мужчин и женщин примерно одинаково.

Ранее Associated Press писало, что ряд компаний возвращает уволенных сотрудников, которых сократили из-за развития нейросетей. Отмечалось, что руководители недооценили сложность управления искусственным интеллектом.