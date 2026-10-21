Москва21 окт Вести.В России 62% граждан высказали мнение, что женщины должны работать. Результаты опроса опубликовал сайт KP.RU.

По мнению большинства респондентов, в современном мире женщины должны работать и реализовывать свой потенциал, поскольку это принесет пользу как для их личностного развития, так и для семейного бюджета.

Вместе с тем 27% россиян считают, что женщине необходимо отказаться от работы. Респонденты объяснили это тем, что для женщины на первом месте должны оставаться бытовые вопросы.

Оставшиеся 11% граждан выбрали вариант "другое". Они подчеркнули, что женщина должна сама для себя решать, что для нее лучше.

Участие в опросе приняли 2,3 тысячи человек.