Большинство россиян выступили за то, что женщина должна работать 62% россиян заявили, что в современных семьях женщина должна работать

Москва22 окт Вести.62% опрошенных россиян считают, что времена, когда жена сидела дома, а муж был единственным добытчиком, уже прошли, следует из результатов исследования KP.RU.

Респонденты отметили, что роль женщины в России давно изменилась и теперь она может работать, развиваться и реализовываться.

Мне кажется, дома всю жизнь можно с ума сойти. Обязательно нужно работать, чтобы от семейных дел отвлекаться сказала одна из участниц опроса

При этом 27% опрошенных настояли на том, что бытовые обязанности для женщины должны стоять на первом месте.

Ранее 74% российских граждан, принявших участие в исследовании, рассказали, что у них в семье приготовлением еды занимаются женщины.