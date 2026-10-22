Москва22 октВести.62% опрошенных россиян считают, что времена, когда жена сидела дома, а муж был единственным добытчиком, уже прошли, следует из результатов исследования KP.RU.
Респонденты отметили, что роль женщины в России давно изменилась и теперь она может работать, развиваться и реализовываться.
Мне кажется, дома всю жизнь можно с ума сойти. Обязательно нужно работать, чтобы от семейных дел отвлекатьсясказала одна из участниц опроса
При этом 27% опрошенных настояли на том, что бытовые обязанности для женщины должны стоять на первом месте.
Ранее 74% российских граждан, принявших участие в исследовании, рассказали, что у них в семье приготовлением еды занимаются женщины.