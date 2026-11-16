Россияне рассказали, есть ли в их семьях "пищевой развод" Больше половины россиян едят в семье общие блюда

Москва16 ноя Вести.Более половины россиян предпочитают готовить общие блюда для всей семьи, сообщает портал KP.RU со ссылкой на результаты своего опроса.

Как выяснилось, во многих семьях за приготовление пищи отвечает один человек, который готовит сразу на всех. При этом отдельные рационы для разных членов семьи не используются.

60% респондентов рассказали, что у них дома принято всем есть одни и те же блюда, отдельно по запросу каждого ничего не готовится говорится в публикации

В то же время 31% опрошенных признался, что их пищевые предпочтения сходятся с другими членами семьи, но они могут готовить себе пищу отдельно.

Оставшиеся 7% отметили, что у них в семье есть отдельные рационы для членов в семье.

Ранее шеф-повар Григорий Малышев заявил, что представление о том, что мужчины лучше женщин справляются с готовкой мяса, могло появиться из-за стереотипов о брутальности, а также ассоциаций этой пищи с огнем и мангалом.