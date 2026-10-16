Более 15% россиян признались, что заедают стресс вкусностями KP.RU: 16% россиян признались, что заедают стресс вкусной едой

Москва16 окт Вести.По данным опроса, 16% россиян заедают стресс выпечкой, шоколадом и другими любимыми блюдами. Об этом пишет KP.RU.

Некоторые признались, что из-за заедания стресса к лету начинают переходить на диеты, чтобы прийти в форму.

Еще 15% респондентов заявили, что в борьбе с осенней хандрой ездят на природу, гуляют в парках и жарят шашлыки на даче. 14% - не против в небольших количествах выпить алкоголь для поднятия духа.

Еще по 13% опрошенных выбирают времяпровождение с близкими и хобби. По их словам, встречи с родными и друзьями всегда согревают даже в самые пасмурные дни, а если есть время на хобби, то и грустить становится некогда. 12% россиян справиться с плохим настроением помогают домашние животные.

10% респондентов борются с хандрой с помощью витаминов, валерьянки и даже антидепрессантов. Еще 6% опрошенных помогают спорт и йога. Оставшиеся 2% ответили "другое". Опрос провели среди 1,9 тыс. пользователей социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники".

11 октября гастроэнтеролог и диетолог Национального медицинского центра онкологии им. Петрова в СПб Артур Бернацкий заявил, что в осенне-зимний рацион нужно добавить квашеную капусту.