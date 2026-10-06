Москва6 окт Вести.С наступлением осени 40% россиян испытывают трудности при подъеме по утрам. Об этом свидетельствуют результаты опроса Rambler&Co, которые есть в распоряжении RT. В исследовании приняли участие более 2 тыс. человек.

Осенняя смена настроения действительно отражается на самочувствии значительной части россиян: для 32% респондентов осень сопровождается повышенной усталостью, снижением энергии и желанием замедлить привычный ритм жизни. Еще 31% признались, что переход к холодному сезону дается им непросто, однако со временем их состояние нормализуется.

При этом 20% опрошенных, напротив, отметили, что осенью чувствуют прилив сил и мотивации. Еще 17% не заметили связи между временем года и своим самочувствием.

Самым распространенным изменением осенью оказалось желание больше спать и сложности с ранним подъемом – об этом сообщили 40% участников исследования. Еще 27% стали реже хотеть выходить из дома и общаться с другими людьми.

Снижение энергии для работы, учебы и повседневных дел выбрали 18%, сложности с концентрацией и привычной продуктивностью – 15% сообщили аналитики

При этом четверть опрошенных россиян ничего специально не делает для того, чтобы справиться со своим состоянием. Среди тех, кто предпринимает какие-либо меры, 21% делают ставку на сон и более спокойный, предсказуемый распорядок дня. Столько же помогают себе домашним досугом.

Прогулки, спорт и другую физическую активность назвали 16% опрошенных. Поездки и новые впечатления помогают 8%, перерыв от социальных сетей – 5%, а встречи и разговоры с близкими – 3%.

Ранее эксперт Антон Винер рассказал, как можно справиться с упадком сил в рабочий день. По его словам, помочь может прогулка в расположенном рядом с офисом парке или сквере.