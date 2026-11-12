Опрос: 37% россиян продолжают ходить на работу во время болезни

Россияне признались, выходят ли они больными на работу Опрос: 37% россиян продолжают ходить на работу во время болезни

Москва12 ноя Вести.Почти четыре из десяти жителей России отправляются на работу даже при наличии симптомов простуды. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сайтом KP.RU.

Согласно данным опроса, 37% респондентов признались, что не оформляют больничные и не отпрашиваются у руководства при плохом самочувствии. Свое решение они объясняют высокой ответственностью перед коллективом и опасениями потерять в доходах из-за снижения выплат по временной нетрудоспособности. При этом риск заразить людей в офисе или транспорте их не останавливает.

43% опрошенных заявили, что всегда берут официальный больничный или отпрашиваются с работы. Еще 13% респондентов предпочитают в период болезни переходить на удаленный формат работы. Оставшиеся 7% участников выбрали вариант "другое".

В исследовании приняли участие 1,8 тыс. человек.

Ранее доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина Михаил Афанасьев рассказал, в каких случаях больничный могут продлить до 1 года.