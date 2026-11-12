Москва12 нояВести.Почти четыре из десяти жителей России отправляются на работу даже при наличии симптомов простуды. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сайтом KP.RU.
Согласно данным опроса, 37% респондентов признались, что не оформляют больничные и не отпрашиваются у руководства при плохом самочувствии. Свое решение они объясняют высокой ответственностью перед коллективом и опасениями потерять в доходах из-за снижения выплат по временной нетрудоспособности. При этом риск заразить людей в офисе или транспорте их не останавливает.
43% опрошенных заявили, что всегда берут официальный больничный или отпрашиваются с работы. Еще 13% респондентов предпочитают в период болезни переходить на удаленный формат работы. Оставшиеся 7% участников выбрали вариант "другое".
В исследовании приняли участие 1,8 тыс. человек.
Ранее доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина Михаил Афанасьев рассказал, в каких случаях больничный могут продлить до 1 года.