Эксперт рассказал, как можно справиться с упадком сил в рабочий день Эксперт Винер: прогулка в обед поможет справиться с упадком сил в рабочий день

Москва6 окт Вести.75% опрошенных россиян предпочитают иногда прогуляться в расположенном рядом с офисом парке или сквере между рабочими задачами. Как отметил в беседе с NEWS.ru сооснователь и совладелец Группы Родина Антон Винер, возможность ненадолго сменить обстановку влияет на качество бизнес-среды.

Как отметил эксперт, городская среда рядом с местом работы должна учитывать повседневные потребности человека, а не только его профессиональные задачи. И именно девелопер отвечает за создание условий для отдыха во время рабочего дня.

Три четверти опрошенных не против иногда выходить в парк или сквер в обед или между рабочими задачами, если такое пространство находится рядом с офисом. Обязательно пользоваться этой возможностью планируют 35%, остальные допускают, что будут делать это время от времени... Возможность ненадолго сменить обстановку, выйти на прогулку или провести встречу вне офиса становится важной частью качественной бизнес-среды сказал Винер

Он также рассказал, что около половины опрошенных москвичей чувствуют спад энергии и испытывают трудности с поддержанием работоспособности к концу дня уже в середине недели, 33% участников исследования заявили, что справляются с нагрузкой лучше, несмотря на снижение концентрации на рабочих задачах, еще 23% опрошенных остаются бодрыми на протяжении всей недели.

48% москвичей, по данным Винера, справляются с усталостью с помощью кофе, еще около четверти продолжают работать через силу, 18% и 13% предпочитают для восстановления прогулку или перекус соответственно.