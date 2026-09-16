Москва16 сен Вести.Россияне наиболее активно работают в среду, в четверг же продуктивность идет на спад, сообщил в беседе с РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Среда – это самый эффективный рабочий день. Потому что есть такое понятие, как биоритмы. Они бывают суточные, есть недельные, годовые, месячные. После двух дней отдыха или одного, в понедельник-вторник идет подъем – врабатываемость и физическая, психическая, когнитивная, естественно, интеллектуальная деятельность сказал эксперт

Он также отметил, что в четверг активность спадает, а в субботу и воскресенье, которые для большинства работников являются выходными, она пропадает вовсе.