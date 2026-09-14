Орешкин объяснил, как праздники влияют на экономику Орешкин: рост зарплат в РФ сохранится, а обилие выходных не мешает развитию

Москва14 сен Вести.Заместитель главы Администрации президента Максим Орешкин отметил, что большое количество выходных не помешает развитию экономики, так как без отдыха не может быть и эффективного труда. Комментарий опубликовал журналист Александр Юнашев в канале "Юнашев LIVE" в MAX.

В 2027 году число выходных может достигнуть почти 120, а с учетом отпусков граждане будут отдыхать более четырех месяцев в году. По словам Орешкина, опасаться такого баланса не стоит.

На динамику ВВП посмотрите, все растет. Без здорового отдыха эффективного труда никогда не бывает. Надо держать правильный баланс. <...> Именно поэтому президент говорит об экономике высоких зарплат. Рост заплат в последние годы есть, и это то, что будет сохраняться. К сожалению, не все это чувствуют, наша задача — работать еще эффективнее, чтобы это почувствовал каждый уверен Орешкин

Ранее в Росстате отметили, что средняя зарплата в июне превысила 100 тысяч рублей в 28 регионах России.