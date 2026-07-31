Эксперт: в пятницу больше всего происходит ДТП на российских дорогах Страховщики выяснили, какой самый аварийный день недели для автомобилистов

Москва31 июл Вести.В пятницу больше всего происходит дорожно-транспортных происшествий на российских дорогах. Об этом сообщил РИА Новости вице-президент группы "Ренессанс Страхование" Сергей Демидов.

По его мнению, накопленная усталость за неделю и стремление быстрее добраться домой или за город часто приводит к аварийным ситуациям на дорогах.

В 2026 году на пятницу приходится на 15% больше ДТП, чем в среднем за неделю, это страховые случаи по каско и ОСАГО со столкновениями с другими автомобилями​​​. Точную причину этого сдвига статистика не показывает, но можно предположить, что здесь сказывается усталость, спешка перед выходными отметил эксперт

Также в числе аварийных будней – вторник и среда. По данным страховой компании, по вторникам чаще фиксируются удары посторонними предметами при движении и наезды на людей. А в среду – повреждения на стоянках.

Демидов добавил, что наименьшее число ДТП приходится на выходные дни и понедельник. А самым безопасным днем остается воскресенье – на 30% меньше столкновений, чем в среднем за неделю. Как объяснил страховщик, по выходным меньше машин на дорогах, поэтому аварийность снижается.