Повар предположил, откуда появился стереотип о превосходстве мужчин в жарке мяса Повар Малышев: миф о мужском превосходстве в жарке мяса связан с брутальностью

Москва5 ноя Вести.Миф о том, что мужчины готовят мясо лучше женщин, мог возникнуть из-за стереотипных представлений о брутальности, а также ассоциаций этого продукта с огнем и мангалом. По мнению шеф-повара Григория Малышева, с которым побеседовал "Абзац", в действительности результат не зависит от пола кулинара.

Есть какие-то фундаментальные истории про брутальность, мясо, огонь, мангал. … Не имеет значения, кто готовит мясо – мужчина или женщина, потому что это несложно. Кто лучше выучился, тот лучше и делает считает специалист

Ранее россияне рассказали, кто занимается готовкой у них дома. 74% опрошенных отметили, что у них в семье приготовлением еды занимаются женщины. 18% граждан сообщили, что готовят мужчины. Оставшиеся 8% респондентов выбрали вариант "другое". В опросе принимали участие 2,3 тысячи россиян.