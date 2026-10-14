Сексолог назвала мифом стереотип о страстности лысых мужчин Эксперт Миллер развеяла популярный миф о связи облысения и темперамента мужчин

Москва14 окт Вести.Миф о повышенной страстности и уверенности лысых мужчин является распространенным стереотипом, а качество интимной жизни зависит исключительно от самооценки человека, а не от количества волос. Об этом в беседе с "Абзацем" заявила психолог и сексолог Александра Миллер.

Специалист пояснила, что психологическая зрелость и способность мужчины адекватно реагировать на шутки в свой адрес являются более надежными ориентирами при выборе партнера, чем внешние признаки маскулинности.

Миллер также посоветовала женщинам не брать на себя роль психотерапевтов при попытках спасти комплексы неуверенных в себе кавалеров.