Психолог рассказала, кто должен быть главным во время секса Психолог: ведущую роль в интимной жизни не всегда должен играть мужчина

Москва10 ноя Вести.Женщина вполне может брать на себя ведущую роль в интимных отношениях, и это не зависит от пола партнера, рассказала NEWS.RU психолог Елена Вершинина.

Не всегда главным в спальне должен быть именно мужчина. Активной и изобретательной стороной вполне может выступить женщина, когда принимает свои желания и разрешает себе хотеть. Если женщина может сказать первой "я тебя хочу", то она не должна постоянно одергивать себя и думать, прилично ли это или нет сказала Вершинина

Психолог добавила, что не следует подстраиваться под чужие представления о поведении мужчины и женщины в постели. Главным становится тот, кто сам готов взять на себя инициативу и ответственность.

Ранее сексолог Елена Перелыгина рассказала, что наличие татуировок на теле мужчины может говорить о возможных проблемах в интимной сфере.