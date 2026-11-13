Пять минут, которые меняют дело: сексолог о массаже стоп Сексолог Никулин назвал массаж стоп способом ускорить возбуждение у женщин

Москва13 ноя Вести.Согревающий массаж стоп помогает партнерше быстрее настроиться на интимную близость, заявил NEWS.ru психолог и сексолог Константин Никулин.

Мало кто знает, но если у партнерши холодные ноги, то в ее теле возникает спазм периферических сосудов. Мозг воспринимает это как фоновую небезопасность и блокирует участки коры головного мозга, отвечающие за глубокое расслабление и оргазм... Лучше начать с плотного и согревающего массажа стоп. Пяти минут будет достаточно сказал он

По словам специалиста, мужчинам не стоит торопиться раздевать женщину и сразу переходить к ласкам груди или бедер. Особое внимание он советует уделить своду стопы и мягким подушечкам прямо под большими пальцами, разминая их круговыми движениями с ощутимым нажимом. Как только стопы станут теплыми, сосуды малого таза расширятся, и тело настроится на секс заметно быстрее, пояснил Никулин.

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