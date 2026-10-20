Врач Маришин предупредил о рисках длительного сидения со скрещенными ногами

Ортопед объяснил, опасна ли поза нога на ногу для позвоночника Врач Маришин предупредил о рисках длительного сидения со скрещенными ногами

Москва20 окт Вести.Привычка сидеть со скрещенными ногами обычно безопасна, однако может усиливать боли в пояснице и нарушать кровообращение. Об этом RT рассказал травматолог-ортопед, врач спортивной медицины "СберЗдоровья" Иван Маришин.

По словам врача, скрещивание ног изменяет положение таза и бедер, а нагрузка на позвоночник распределяется иначе.

Длительное нахождение в такой позе может вызывать мышечное напряжение и дискомфорт пояснил Маришин

Кроме того, продолжительная неподвижность снижает активность мышц ног, которые участвуют в венозном кровообращении – это создает дополнительную опасность для людей с повышенным риском тромбоза.

При этом, как отметил Маришин, важнее не конкретная поза, а регулярная смена положения тела. Каждые полчаса-час рекомендуется вставать хотя бы на 2-5 минут, чтобы пройтись и сделать легкую разминку.

Помимо этого, ортопед посоветовал обеспечить опору для спины и устойчивое положение стоп.

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