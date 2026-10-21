Москва21 окт Вести.Люди, ведущие здоровый образ жизни, могут столкнуться с проблемами, вызванными бегом. Об этом в беседе с RT рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По его словам, у любителей бега часто встречаются поражения коленного сустава, растяжения ахиллова сухожилия и связок голеностопного сустава, кроме того, возможны и стресс-переломы.

Специалист отметил, что чаще подобные нарушения появляются у тех, кто не имеет достаточной физической подготовки, страдает от избыточного веса либо перед пробежкой не разминается.

Умнов напомнил, что следует помнить и о нагрузке на сердце, поскольку бег становится серьезным стрессом для организма и заставляет сердце работать интенсивнее.

При этом есть риск нарушения кровоснабжения сердечной мышцы, что способно спровоцировать перебои в работе сердца и даже привести к инфаркту. Перед началом беговых тренировок обязательно нужно проконсультироваться с врачом. Сам по себе бег не враг, но объем, допустим, в 76 км в неделю плюс марафоны создают кумулятивную нагрузку отметил он

И если организм не успевает восстанавливаться, страдают опорно-двигательный аппарат и другие системы, предупредил врач.

Он пояснил, что при каждом движении нагрузка на суставы, в том числе коленный, серьезно возрастает. При регулярных и больших объемах это повышает риск хронических перегрузок.

Может развиться так называемое "колено бегуна" — состояние, при котором нарушается траектория движения надколенника отметил врач

Специалист обратил также внимание на мениски, выполняющие роль амортизаторов. По словам врача, они тоже уязвимы, так как повторяющиеся ударные нагрузки и резкие движения повышают вероятность микротравм и разрывов.

При беге также есть риск стресс-переломов костей стопы — мелких трещин из-за повторяющегося напряжения, когда кость не успевает восстанавливаться между нагрузками, отметил хирург.

Могут влиять и другие факторы: резкий рост километража, избыточный вес, старая травма, неправильная техника, неподходящая обувь или жесткое покрытие подытожил он

Ранее фитнес-тренер Сергей Перев напомнил, что тренировки в спортивном зале не должны заканчиваться полным изнеможением, истощение сил говорит, прежде всего, о неправильно подобранных нагрузках.