Доктор Мясников раскрыл, кто чаще подвержен остеоартриту Доктор Мясников: бег разрушает коленные суставы у человека

Москва3 окт Вести.Остеоартрит нередко возникает у людей, занимающихся бегом. Такое мнение ИС "Вести" выразил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

Остеоартрит — это хроническое заболевание суставов, при котором разрушается хрящевая ткань и возникает воспаление околосуставных тканей.

Что такое остеоартрит? Это болезнь, как правило, у людей 40+. Она редко бывает раньше. А если бывает, то именно у бегунов и так далее. На самом деле, вот это сотрясение [во время бега] разрушает наши колени, различные суставы отметил Мясников

Врач посоветовал заменить бег на плаванье, ходьбу и поездки на велосипеде.

Ранее реабилитолог Абделькадер Хамави дал совет, как правильно тренироваться. Он обратил внимание на то, что резкая физическая нагрузка без подготовки – распространенная ошибка людей старшего поколения при занятиях спортом.