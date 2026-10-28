Сексолог предупредил о дискомфорте при слишком затяжном половом акте

Сексолог назвал длительность полового акта свыше двух минут нормой Сексолог предупредил о дискомфорте при слишком затяжном половом акте

Москва28 окт Вести.Половой акт продолжительностью более двух минут не относится к преждевременной эякуляции, заявил NEWS.ru психотерапевт, психиатр и сексолог Алексей Вилков.

По его словам, регулярная половая жизнь с постоянной партнершей может способствовать постепенному увеличению продолжительности контакта. В некоторых случаях специалист допускает применение специальных спреев.

Вилков также предупредил, что чрезмерно затяжной половой акт, при котором мужчина не может достичь оргазма, может быть связан с аноргазмией. Если это вызывает дискомфорт у партнеров, следует обратиться к врачу. По словам эксперта, одна из возможных причин такого состояния — привычка к длительной мастурбации.