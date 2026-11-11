Уролог Кахоров: шпинат и рукола способствуют улучшению эрекции у мужчин

Уролог Кахоров разъяснил, какая зелень улучшает эрекцию у мужчин Уролог Кахоров: шпинат и рукола способствуют улучшению эрекции у мужчин

Москва11 ноя Вести.Шпинат, рукола, мангольд и салатные листья способствуют улучшению эрекции у мужчин, заявил врач-уролог Красногорской клинической больницы Минздрава Подмосковья Муроджон Кахоров в интервью NEWS.ru.

В перечисленных продуктах присутствуют элементы, участвующие в создании молекулы оксида азота, которая обеспечивает расслабление гладкой мускулатуры сосудистой стенки, отметил Кахоров.

Молекула играет принципиальную роль и в механизме эрекции: под ее воздействием расслабляются гладкие мышцы кавернозной ткани полового члена, что способствует наполнению кровью. Это не означает, что салат из шпината способен непосредственно спровоцировать реакцию. Тем не менее, листовая зелень может стать полезной частью рациона, поддерживающего нормальную функцию сосудов пояснил Кахоров

Психиатр-нарколог, заведующий отделением клиники "Алкомед" Рафаэль Хакимзанов заявил, что употребление алкоголя перед половым актом чревато проблемами с эрекцией.