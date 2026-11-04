Москва4 ноя Вести.Манго богато углеводами, витаминами и минералами, а высокое содержание пищевых волокон (20% от дневной нормы в одном фрукте) способствует нормальной работе кишечника и помогает при запорах. Об этом сообщили в Роскачестве, пишет RT.

Мякоть манго содержит каротиноиды и витамин А, важные для зрения и здоровья кожи, а также витамин С, поддерживающий иммунитет, и витамины группы В: калий, магний и железо. По данным специалистов, фрукт может благоприятно влиять на работу нервной и сердечно-сосудистой систем.

Во время беременности манго может помочь уменьшить симптомы токсикоза. Перед введением его в рацион необходима консультация врача, отметили в Роскачестве.

При этом, по словам специалистов, манго подходит не всем. Его употребление может вызвать аллергическую реакцию, особенно у людей с аллергией на кешью, фисташки и латекс.

Аллергеном чаще всего выступает кожица. Людям с сахарным диабетом следует ограничить употребление манго, допустив его не более двух раз в неделю в небольших количествах… Содержащийся в кожуре урушиол способен вызывать дерматит, а при панкреатите органические кислоты и сахар создают дополнительную нагрузку на поджелудочную железу предупредили эксперты

В Роскачестве посоветовали выбирать манго по упругости кожуры, сладкому аромату и форме, а не по цвету. Там также подчеркнули, что свежий плод можно хранить до двух недель, разрезанный – не более суток в холодильнике. Рекомендуемая суточная норма всех фруктов и ягод составляет 300-400 г, поэтому одного манго в день достаточно, заключили специалисты.