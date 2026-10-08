Роскачество: раздражительность может быть связана с плохим рационом

В Роскачестве назвали неочевидную причину раздражительности Роскачество: раздражительность может быть связана с плохим рационом

Москва8 окт Вести.Раздражительность может быть связана не с недосыпом или общей усталостью, а с неправильным рационом. Об этом в беседе с RT рассказала руководитель Центра компетенций по развитию продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова.

Как объяснила эксперт, в растительной пище содержатся полезные вещества, защищающие нервные клетки, помогающие передаче сигналов между ними, а также поддерживающие хорошее настроение. Она обратила внимание, что эти компоненты оказывают влияние на связь между кишечником и мозгом.

Когда организму не хватает антиоксидантов и жирных кислот, страдают память, внимание и эмоциональный фон. Растительные продукты как раз восполняют этот дефицит сказала Махова

Она добавила, что наибольшую пользу для нервной системы приносят ягоды. По словам эксперта, ежевика и тутовник защищают мозг от повреждений и улучшают его работу.

Ранее россиян предупредили, что нарушение сна из-за ночных бодрствований и сменной работы приводит к повышению вероятности возникновения сахарного диабета второго типа.