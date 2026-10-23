Москва23 окт Вести.Распитие домашних настоек несет риски для здоровья, рассказал MK.RU психиатр-нарколог Сергей Золотилов.

Врач подчеркнул, что зачастую люди воспринимают подобные напитки как "свое, дачное, на ягодках" и забывают, что настойки вредны не из-за растительного сырья, а из-за этилового спирта, который содержат.

Первое – это непредсказуемая крепость. В домашних условиях невозможно точно измерить концентрацию спирта. Вы можете думать, что у вас слабая наливочка, а реально там градусов 45–50. И люди пьют ее как вино, а получают дозу, сопоставимую с крепким алкоголем. Отсюда быстрое опьянение, тяжелое похмелье и риск алкогольной комы объяснил нарколог

Второе – это сивушные масла и примеси, которые содержат настойки: альдегиды, метанол и ацетон.

Они не нейтрализуются никакими натуральными ягодами. Эти вещества бьют по печени, по почкам, по зрительному нерву и головному мозгу. Регулярное употребление таких напитков ведет к токсической энцефалопатии, органическому поражению головного мозга и тут же потере памяти, деградации личности и психозу предупредил Золотилов

Третье – непредсказуемость эффекта настойки для организма при взаимодействии биологически активных веществ, содержащихся в плодах, со спиртом.

Калина, черноплодная рябина, слива содержат флавоноиды, органические кислоты, витамины, которые в сочетании с алкоголем могут давать непредсказуемые эффекты. Черноплодка, например, снижает давление. А алкоголь может вызвать резкий скачок и, наоборот, коллапс. Калина влияет на свертываемость крови, а этанол усугубляет нагрузку на печень рассказал нарколог

Также регулярное употребление настоек грозит формированием сначала бытового пьянства, а затем и алкоголизма, добавил Золотилов.

Ранее врач Александр Умнов развеял миф о существовании безопасной для организма дозы алкоголя. Он подчеркнул, что даже в небольших количествах этанол – признанный канцероген, который повышает риск рака пищевода, груди, печени, кишечника.