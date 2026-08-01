Эксперт предупредил о научно доказанной связи алкоголя и развития рака Врач Колосовский: доказано, что алкоголь повышает риск развития пяти видов рака

Москва1 авг Вести.Существуют научные доказательства того, что употребление алкоголя повышает риск развития пяти видов рака. Об этом предупредил врач онколог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Ярослав Колосовский в беседе с Лентой.ru.

По словам эксперта, продукт распада алкоголя - ацетальдегид - повреждает ДНК и тем самым ведет к хромосомным перестройкам. Именно они, подчеркнул врач, являются одной из главных причин онкологических заболеваний.

Научно доказано, что употребление алкоголя повышает риск развития пяти видов рака сказал Колосовский

Врач уточнил, что употребление алкоголя может увеличить риск колоректального рака, поскольку этот продукт вызывает изменение микрофлоры кишечника. Кроме того, добавил Колосовский, исследования подтверждают связь развития рака поджелудочной железы с употреблением алкоголя.

Научно доказана прямая связь между употреблением алкоголя и раком пищевода... При избыточном потреблении спиртного железы в стенках пищевода сначала начинают выделять большое количество слизи, а затем подвергаются атрофии, что способствует перерождению здоровой ткани. Похожим образом алкоголь провоцирует возникновение рака ротовой полости и рака глотки предупредил онколог

Ранее врач-нарколог, заведующий отделением наркологии клиники "Алкомед" Андрей Тюрин заявил, что алкоголизм представляет собой болезнь, которую можно и нужно лечить.