Нарколог развеял миф о безопасности ежедневного пива по вечерам Нарколог Рудковский: пиво по вечерам опаснее редких застолий с крепким алкоголем

Москва25 сен Вести.Ежедневное употребление пива по вечерам может оказаться опаснее редких застолий с крепким алкоголем. Об этом заявил нарколог Антон Рудковский в комментарии изданию Газета.ru. По его словам, оценивать опасность алкоголя по его крепости является одной из самых распространенных ошибок.

Мозг не разделяет алкоголь на "легкий" и "тяжелый". Он не запоминает название напитка, он запоминает, что именно алкоголь регулярно приносит расслабление и удовольствие пояснил Рудковский, обратив внимание, что при регулярном повторении вечерней бутылки пива формируется устойчивая привычка

По его словам, регулярное употребление влияет на систему вознаграждения мозга, который со временем ожидает привычную дозу удовольствия именно вечером.

Опасность начинается не тогда, когда человек выпивает много. Она начинается, когда алкоголь становится обязательной частью привычной жизни. Именно регулярность — главный фактор формирования зависимости подчеркнул врач

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко подтвердил, что безопасной дозы употребления алкоголя на сегодняшний день нет. По его словам, со спиртным связаны более 200 болезней и травм.