Москва25 октВести.Закапывание чесночных настоев в нос для профилактики и лечения простуды может повреждать слизистую, сообщил ТАСС старший преподаватель Института фармации и медицинской химии Пироговского университета, Андрей Кондрахин.
Чеснок имеет очень сильный раздражающий эффект за счет серы. Раздражающее действие чеснока, вызванное аллицином, может повредить слизистую оболочку носапояснил доктор
По его словам, вызванные повреждения могут стать "входными воротами" для вирусов.
Ранее врач предупредила об опасности растирания водкой при простуде.