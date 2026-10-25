Россиян предупредили о вреде для носа чесночных капель Врач Кондрахин: чесночные капли несут риск повреждения слизистой носа

Москва25 окт Вести.Закапывание чесночных настоев в нос для профилактики и лечения простуды может повреждать слизистую, сообщил ТАСС старший преподаватель Института фармации и медицинской химии Пироговского университета, Андрей Кондрахин.

Чеснок имеет очень сильный раздражающий эффект за счет серы. Раздражающее действие чеснока, вызванное аллицином, может повредить слизистую оболочку носа пояснил доктор

По его словам, вызванные повреждения могут стать "входными воротами" для вирусов.

Ранее врач предупредила об опасности растирания водкой при простуде.