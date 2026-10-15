Москва15 окт Вести.Использование ватных палочек для чистки ушей является негигиеничным и опасным методом, который может привести к травмам и образованию серных пробок. Об этом в беседе с NEWS.ru предупредил врач-оториноларинголог Видновской клинической больницы Рауль Тен.

Специалист пояснил, что уши представляют собой самоочищающуюся систему, а ватные палочки лишь проталкивают серу вглубь к барабанной перепонке и утрамбовывают ее. Кроме того, неосторожные манипуляции посторонними предметами могут повредить нежную кожу слухового прохода или привести к перфорации барабанной перепонки.

Врач настоятельно рекомендовал отказаться от использования подобных средств для гигиены ушей.