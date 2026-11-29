Оториноларинголог Денисова посоветовала не сморкаться через обе ноздри

Врач советует не сморкаться через обе ноздри, пытаясь очистить нос "любой ценой" Оториноларинголог Денисова посоветовала не сморкаться через обе ноздри

Москва29 ноя Вести.Сильное сморкание через обе ноздри человеком, у которого насморк, грозит заложенностью ушей, раздражением слизистой и носовым кровотечением. Такое предупреждение сделала RT врач-оториноларинголог Анна Денисова.

Врач объяснил, что при инфекции слизистая носа отекает, слизи становится больше, и пациент старается высморкаться как можно сильнее.

При одновременном закрытии обеих ноздрей давление в полости носа может быть значительно выше, чем при сморкании через одну рассказала врач

Денисова уточнила, что резкие перепады давления могут вызывать заложенность, щелчки и даже временные изменения слуха. Она предупредила, что многократное сморкание может травмировать слизистую.

Врач порекомендовала очищать нос, занимаясь каждой ноздрей по очереди, делая мягкий выдох и используя солевые растворы. Как выразилась эксперт, не стоит "выдувать слизь любой ценой".

Кроме того, врач посоветовала не промывать нос под сильным давлением и не перебарщивать в использовании сосудосуживающих капель.

Также врач сообщила, что если после сморкания оказалось заложено ухо, то не нужно повторять попытки. Если насморк наблюдается более 10 дней, есть болевые ощущения, проблемы со слухом или кровь, нужно обратиться к ЛОРу.

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