Москва31 окт Вести.Одно из самых эффективных средств для облегчения насморка – промывание морской водой, препараты чаще всего не работают или имеют большое количество противопоказаний. Об этом рассказал ИС "Вести" врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

Он отметил, что с острым состоянием мало, что можно сделать. Чаще всего насморк проходит сам в течение недели.

Обычный острый ринит есть у каждого человека – нет человека, у которого не было бы насморка. Это вирусная инфекция, это ответ сосудов на какие-то раздражители. Раздражителями может быть что угодно: сухой воздух, запахи, ... аллергия на что-то. Причин масса … Вирусная инфекция в большинстве случаев за этим стоит. И вы ничего сделать с этим не можете объяснил Мясников

По словам доктора, из множества средств от насморка, представленных в аптеках, реально облегчить ситуацию поможет только одно.

Это просто соленая вода – морская соленая вода. Промывать – самое неприятное, что есть. [Нужно] закрывать ноздрю, втягивать – все это противно, но ведь потом ты дышишь. А все лекарства, которые направлены на сушение носа – то, что реально сушит, – это псевдоэфедрин, но он имеет массу противопоказаний и регулируется очень серьезно пояснил он

Мясников предупредил, что главная ошибка людей – пользоваться сосудосуживающими препаратами.

Вы начинаете капать, и уже правило семи дней не работает, потому что вы дали акуле каплю крови. Они (сосуды. – Прим. ред.) сузились, через какое-то время они начинают обратно расширяться. Но тут закон: чем больше вы сузили, тем больше они расширились. Они расширяются не до исходного состояния, расширяются куда больше. И вам опять трудно дышать. Но вы-то уже знаете. Вы-то уже раз – и опять капельки. И опять [стало] хорошо дышать. Но вся подлость ситуации в том, что для того, чтобы пожизненно подсесть на эти капли, нужно три-четыре-пять дней, максимум неделя подчеркнул врач

Ранее доктор Мясников дал советы по профилактике гриппа. По его словам, для снижения риска заболевания гриппом необходимо своевременно вакцинироваться и поддерживать собственный иммунитет.