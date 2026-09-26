Москва26 сен Вести.При воспалении миндалин необходимо полоскать горло, поскольку только такой способ обеспечивает омывание больных участков. Об этом ИС "Вести" рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

Он отметил, что леденцы от горла нельзя назвать лечением, поскольку они состоят из одного сахара, а спрей является удобным средством, но действует хуже, чем полоскание горла.

Вообще конфетка [леденец от боли в горле], она и есть конфетка. И они, как правило, ничего там вообще не содержат, там кроме сахара, ничего нет. Почему спреи вот так не работают? Ну, потому что это понятно. Спрей удобно, но все, что удобно, оно действует хуже. Лифт удобен. Полезен? Нет. Спрей – то же самое. Удобно. Но чтобы омыть миндалину, она же круглая, надо все-таки горло прополоскать. Когда ты полощешь, ты как бы омываешь это. Я вот предпочитаю всего, если уж делать, то полоскания и вот таким длительным сроком обезболивающего и противовоспалительного действия могут обладать растворы на основе лизиновой соли китопрофена рассказал Мясников

Ранее Мясников рассказывал о профилактике инфаркта. К основным факторам риска он отнес курение и лишний вес.