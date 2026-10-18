Народный метод снижения температуры тела может привести к перегреву и отравлению

Врач предупредила об опасности растирания водкой при простуде Народный метод снижения температуры тела может привести к перегреву и отравлению

Москва18 окт Вести.Метод народной медицины – растирание водкой или спиртом при простуде и повышенной температуре тела – может привести к перегреву внутренних органов. Детям он грозит алкогольным отравлением, рассказала замдиректора Института медицины и медтехнологий Новосибирского государственного университета (НГУ) доктор медицинских наук Дарья Подчиненова.

Растирание спиртом или водкой дает кратковременный охлаждающий эффект, но при этом может привести к обратному результату, отметила эксперт в беседе с ТАСС.

Растирание… не снижает внутреннюю температуру: вызывает спазм периферических сосудов, нарушает теплоотдачу и может способствовать перегреву внутренних органов пояснила врач

Она добавила, что у детей кожа обладает более высокой впитывающей способностью, чем у взрослых, поэтому применение такого метода снижения температуры может привести к тяжелому алкогольному отравлению. Медицине подобные случаи известны.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила россиян, что бесконтрольный прием биологически активных добавок (БАД) может привести к тяжелому гепатиту. Она подчеркнула, что представления о безвредности БАДов для организма расходятся с клинической реальностью.