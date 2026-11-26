Терапевт Прокофьев предупредил об опасности самолечения отварами от кашля

Врач предупредил об опасности лечения кашля отварами из соцсетей Терапевт Прокофьев предупредил об опасности самолечения отварами от кашля

Москва26 ноя Вести.Лечение кашля отварами из лаврового листа, имбиря и меда может вызвать сильную аллергическую реакцию и усугубить состояние больного, рассказал изданию "Абзац" врач-терапевт Денис Прокофьев.

По словам специалиста, существует около 200 причин возникновения кашля, поэтому универсального средства для его лечения нет.

Травяные отвары могут спровоцировать аллергию даже у людей, которые раньше с ней не сталкивались, и усугубить состояние здоровья, подчеркнул врач. Он отметил, что при самостоятельном приготовлении подобных отваров нельзя проконтролировать качество покупного меда и соблюсти точный температурный режим.

Наиболее опасен этот отвар для людей, страдающих бронхиальной астмой, потому что это аллергически зависимое заболевание подчеркнул Денис Прокофьев

Он добавил, что при наличии современных лекарств пить отвары бессмысленно.

По мнению главврача городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерия Вечорко, народные способы лечения простуды переоценены.