Доктор Мясников: долгий кашель может быть связан не с вирусом, а с аллергией

Доктор Мясников назвал причины длительного кашля Доктор Мясников: долгий кашель может быть связан не с вирусом, а с аллергией

Москва31 окт Вести.Кратковременный кашель может быть связан с вирусной инфекцией, а длительный – с аллергией или проблемами с рефлюксом. Об этом рассказал ИС "Вести" врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

Рефлюкс — это патологический процесс, при котором содержимое желудка спонтанно забрасывается обратно в пищевод. Из-за высокой кислотности желудочного сока это вызывает раздражение и воспаление слизистой оболочки.

Мясников обратил внимание, что раздражителем кашлевых рецепторов могут стать даже лекарства от гипертонии или серная пробка.

Это может быть аллергия, это может быть проблема с рефлюксом: забросом кислого содержимого, раздражением кашлевых рецепторов. Если это у вас сейчас пройдет [кашель], это одна ситуация. Если это не пройдет, а останется на неделю и месяц, это другая ситуация. Потому что если пройдет - значит, была вирусная инфекция, постинфекционный кашель - и прошло. Если это рефлюкс, он так не пройдет - будет раздражать кашлевые рецепторы сказал Мясников

Врач призвал не терпеть кашель и не пытаться лечить его народными средствами.

Ранее терапевт Андрей Звонков рассказал, как отличить стрессовый кашель от вирусного. Он отметил, что кашель, вызванный стрессовой ситуацией, обычно не сопровождается мокротой.