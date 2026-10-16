Врач развеял миф об аллергии на работу Врач Прокофьев назвал обстоятельства на работе, провоцирующие серьезную болезнь

Москва16 окт Вести.Так называемая аллергия на работу может быть связана с пылью, грязью и другими раздражителями в помещении, рассказал "Абзацу" врач общей практики Денис Прокофьев.

Ни о какой аллергии на работу говорить мы не можем, но представить ситуацию, когда в помещении возникает аллергия, конечно, вполне возможно. Если в помещении много пыли, много грязи, много цветов, то у человека может быть аллергическая сенсибилизация объяснил Прокофьев

Среди возможных проявлений врач назвал конъюнктивит, насморк, кожные высыпания и поллиноз. Наиболее серьезную опасность представляет бронхиальная астма: вдыхание аллергенов в некоторых случаях может спровоцировать резкий спазм бронхов.

Прокофьев подчеркнул, что аллергическая реакция сопровождается воспалительными процессами, поэтому игнорировать симптомы не следует. При их появлении необходимо обратиться к врачу для диагностики и подбора лечения.

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