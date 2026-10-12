Москва12 окт Вести.Зумеров стала привлекать вахтовая работа, поскольку она предполагает длительный отдых и обычно свободный доступ к интернету. Об этом заявила ИС "Вести" независимый HR-эксперт, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства МГО "Опора России" Зулия Лоикова.

Она отметила спрос на рабочую переквалификацию среди молодых офисных специалистов.

Потому что это достаточно привлекательная история для зумеров. С одной стороны, вахта краткосрочная: то есть месяц ты работаешь и месяц отдыхаешь. Это, что как раз у нас любят зумеры — проектное отношение, какие-то частые перерывы, например, отдых, есть возможность потом вернуться при желании. Опять же, если совпадают несколько таких моментов, как, например, [то, что] на вахте есть хороший интернет и хорошая связь, и ты вечером можешь посмотреть свои любимые соцсети, переписываться, пообщаться с друзьями, с родными и так далее пояснила Лоикова

Зумеры (поколение Z) - это люди, родившиеся примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов.

Кроме того, Лоикова заявила, что в РФ выросло число женщин, работающих слесарями-сантехниками.

Ранее HR-специалист Болеслав Каленский в беседе с ИС" Вести" дал советы, как удержать зумеров на рабочем месте.