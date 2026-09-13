Москва13 сен Вести.Зумеры (люди, родившиеся примерно с конца 1990-х по начало 2010-х годов) начали устраивать свидания с самими собой, поскольку так они получают гарантию хорошего отдыха, а также не зависят от настроения и желаний другого человека. Об этом ИС "Вести" заявила аналитический психолог Анна Хныкина, комментируя популярность формата одиночного досуга среди зумеров.

Я это все-таки связываю с увеличенной скоростью потока информации, которая довлеет над нами уже несколько десятков лет, и все это очень здорово меняет отношение к себе, отношение к людям. Свидание, проведение времени с другим человеком всегда содержит в себе неопределенность некую, где у человека может быть настроение, он может опоздать, он может оказаться скучным, захотеть чего-то не того, то есть весь твой план, который ты выстроил в голове благодаря наличию присутствия другого, а изначально природой так психикой устроена, что наличие другого наши ожидания всегда не оправдывает и запускает психические механизмы в действие. Так вот здесь, как будто бы, люди получают гарантию нормального отдыха от мнения, от настроения, от того, что что-то пошло не так… Это где-то удобно сказала она

При этом психолог считает странным, что такое времяпрепровождение преподносится как свидание.

Люди выбирают время, договариваются сами с собой, приходят в место, которое выбрали сами для себя, красиво ужинают, покупают сами себе цветы. С одной стороны, опять же, казалось бы, что странного? С другой стороны, зачем-то нам это подают как общение с другим, где нет другого человека. Очень странная история. И получается, что такое взаимодействие с самим собой получает почему-то статус отношений сказала она

Ранее психолог Роман Цветков заявил, что зумеры выбирают необычную еду для регуляции настроения, когда не находят других источников радости.